Grey’s Anatomy: A 18ª temporada será a última? Fãs estão aterrorizados

Não é segredo para ninguém que Grey’s Anatomy é um show com sucesso de audiência mundial e devido a isso, considerada a “galinhas dos ovos de ouro” da ABC, certo? Contudo, semelhante a qualquer outra produção, há um momento em que as cortinas devem ser abaixadas e as luzes apagadas. Em linhas gerais, estamos falando sobre o fim de uma produção de grande público.

Pensando nisso, queremos te perguntar: Na sua opinião, pode a 18ª temporada ser a última do show médico?

Nós te explicamos a seguir

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Vader, recentemente, alguns fãs da série começaram a considerar esta hipótese, após as novidades divulgadas para a trama da season 18.

Como assim?

🔊🔊🔊 ALERTA DE GRANDE NOVIDADE! Bom, aos que estão por fora desta atualização, semelhante ao que aconteceu na temporada passada, a trama trará em sua nova etapa personagens antigos que de alguma forma marcaram sua trajetória enquanto faziam parte do elenco. Estamos falando de 3 nomes específicos, sendo eles:

Kate Burton (Ellis Grey) ;

; Abigail Spencer (Megan Hunt) .

. Kate Walsh (Addison Montgomery).

Quer entender melhor sobre cada uma destas atualizações? Confira mais informações clicando depois nos destaques abaixo:

Aos que estão se questionando sobre o impacto que estas participações trazem, de acordo com o Vader, os fãs afirmam que as atrizes trariam por meio de suas histórias, parte do desfecho da série após tantos anos.

Além disso, há o fator contratual, que teve grande peso na renovação da série.

Polêmica de bastidores! 😬💣👀

Embora Grey’s Anatomy já tenha passado por instantes de tensão em seus bastidores, a última season foi um dos momentos de maior dúvida e isso porque a série demorou para confirmar sua continuação, devido ao impasse entre a ABC e protagonista da série, Ellen Pompeo (Meredith Grey), sobre o valor de contrato exigido pela atriz.

Por fim, ao que se sabe até o momento, é que Pompeo só renovou seu contrato por mais uma temporada, a atual, o que deixa no ar se a trama pode mesmo se encerrar após esta nova etapa.

Afinal, vai cancelar ou não?

Até o fechamento desta matéria, em 13 de setembro de 2021, às 16h10, horário de Brasília, não há nenhuma informação oficial emitida. Assim sendo, será necessário aguardar e ver o que de fato será decidido.

Mas e você, acha que a série deve continuar ou encerrar?

