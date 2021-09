Grey’s Anatomy: Isso é o que já se sabe sobre o retorno de Kate Walsh na 18ª temporada

Na noite de ontem (2), os fãs de Grey’s Anatomy foram surpreendidos por mais uma bomba (positiva): o retorno de Kate Walsh na 18ª temporada,após vários anos. Isso mesmo! Caso esteja por fora desta atualização, sim, a doutora Addison Montgomery estará de volta na próxima etapa do show médico. [Continua depois do gif].

Grey’s Anatomy repete estratégia da temporada 17

Não é segredo para ninguém que a season 17 foi um verdadeiro sucesso e isso, principalmente, porque a produção ABC trouxe de volta importantes personagens, sendo eles: Derek Shepherd (Patrick Dempsey), George O’Malley (T.R. Knight), Lexie Grey (Chyler Leigh), Mark Sloan (Eric Dane) e April Kepner (Sarah Drew).

E se preparando para garantir bons números na temporada 18, o time de Grey’s Anatomy planeja agora o retorno de Kate Walsh.

Cabe ressaltar que este era um dos maiores pedidos dos fanáticos, uma vez que estes viram que era possível trazer personagens antigos de volta à série.

E para marcar de vez esta atualização, ou seja, do retorno de Walsh, um vídeo foi publicado no perfil oficial da série médica no Instagram. Confira abaixo. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link). [Continua depois da publicação].

E o que se sabe sobre o retorno da atriz à Grey’s Anatomy?

Até o fechamento desta matéria, em 3 de agosto de 2021, às 13h20, horário de Brasília, não foram revelados muitos detalhes. Contudo, de acordo com informações compartilhadas pelo portal Deadline, ao que se sabe, a atriz aparecerá em diversos episódios da nova temporada.

Assim sendo, se você estava com saudades de Addison, pode preparar o coração, pois ela estará presente em várias oportunidades.

👀👀👀 Ela não será a única a voltar na 18ª temporada!

