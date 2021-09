Abigail Spencer tem retorno confirmado na 18ª temporada de ‘Grey’s Anatomy’; e não será a única!

Há exatas duas semanas, o portal de notícias Nova Mulher compartilhou uma suspeita, após algumas fotos dos bastidores de Grey’s Anatomy serem compartilhadas. E agora, as especulações acabaram e sim, Abigail Spencer, conhecida por sua personagem Megan Hunt, tem presença confirmada na 18ª temporada.

O principal fator que confirma esta informação é o vídeo promocional que foi divulgado no perfil oficial da série no Instagram em que a atriz aparece. [Continua depois do destaque abaixo].

Cabe ressaltar que além de Spencer na próxima etapa do show ABC, é esperada também a participação Bardia Seiri (Farouk).

