‘Grey’s Anatomy’ ganha publicação questionadora sobre 18ª temporada e nós te explicamos todos os detalhes

Quanto mais se aproxima a estreia da 18ª temporada de Grey’s Anatomy, mais a ABC aproveita para trazer questionamentos e deixar algumas reflexões no ar. E a verdade, é que uma vez que isso acontece, os fãs vão à loucura, formulando as mais diversas teorias.

Nova publicação da série

Como exemplo da informação anterior, a ABC fez ontem uma publicação no perfil oficial da série no Instagram, com duas fotos do personagem de Richard Flood (Cormac Hayes).

Nesta oportunidade, o show médico trouxe uma imagem do ator no primeiro episódio da 17ª temporada e outra na última exibição, e deixou o questionamento: “O que vem por aí para McWidow?”.

Veja depois do destaque o post compartilhado. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

Sobre o questionamento deixado no Instagram da produção ABC, embora as mais diversas apostas, com direito a ideia de que ele teria cabelo na season 18 😅😅😅, diversos dos fãs afirmaram que acreditam que o doutor pode finalmente chegar a ter algo a mais ou até mesmo um relacionamento com Meredith (Ellen Pompeo).

Mas e então, isso pode mesmo acontecer?

A verdade é que sim, isso porque os fãs aguardavam um triângulo amoroso entre Grey, Hayes e DeLuca (Giacomo Gianniotti) na última season, porém por razões óbvias 😭😥💔 esta situação não aconteceu.

CONTUDO! Se você já assistiu todas as temporadas do show ABC, possivelmente deve saber que a série já trouxe as mais improváveis narrativas e por isso será necessário aguardar os próximos episódios.

