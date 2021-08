Grey’s Anatomy: Acabando de vez com os boatos, Amazon Prime Video anuncia estreia da 17ª temporada

As últimas semanas não foram nada fáceis para os fãs de Grey’s Anatomy, isso porque havia grandes especulações de que o show médico poderia ser retirado dos catálogos concorrentes, assim que a plataforma Star+ fosse ao ar. Aliás, aos que estão por fora, o lançamento aconteceu hoje (31) e se você está curioso para conferir todos os detalhes, te convidamos a ver as principais informações abaixo no destaque da nossa parceira, Nova Mulher.

Amazon rompeu com os boatos

Isso mesmo! Ontem (30) a Amazon Prime Video anunciou em sua conta do Twitter que a season 17, que já foi ao ar nos Estados Unidos e na Sony, tem previsão de estreia em seu streaming. Em uma mensagem breve, a plataforma escreveu: “Pode bipar a cardiologia, tá? A 17ª temporada de Grey’s Anatomy chega em outubro aqui no meu streaming”.

Veja abaixo a publicação original. (Caso não consiga visualizá-la, acesse o link).

pode bipar a cardiologia, tá? a 17ª temporada de Grey’s Anatomy chega em outubro aqui no meu streaming. — Amazon Prime Video Brasil (@PrimeVideoBR) August 30, 2021

Cadê a Netflix?

Essa é uma dúvida que você talvez tenha e a verdade é que até o fechamento desta matéria, em 31 de agosto de 2021, às 13h, horário de Brasília, a Netflix não se manifestou sobre a inclusão da temporada 17 do show ABC em seu catálogo. Inclusive, era esperado que esta plataforma se pronunciasse primeiro sobre esta novidade, ação esta que foi tomada antecipadamente pela Prime Video.

Por que a 17ª temporada de Grey’s Anatomy é tão importante?

Fique ligado, a partir deste ponto, este texto conterá spoilers da season 17. Assim sendo, só siga com a leitura se você já a assistiu ou se quer ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Continuando:

A temporada 17 é importante por dois motivos principais:

Primeiro: Ela traz de volta importantes figuras que deixaram a série mortas e uma personagem que conseguiu sair viva, sendo elas: Derek Shepherd (Patrick Dempsey) , George O’Malley (T.R. Knight) , Eric Dane (Mark Sloan) , Lexie Grey (Chyler Leigh) e April Kepner (Sarah Drew) ;

Ela traz de volta importantes figuras que deixaram a série mortas e uma personagem que conseguiu sair viva, sendo elas: , , , e ; Segundo: A produção ABC também dá adeus nesta etapa a importantes personagens, dentre eles: Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti), Tom Koracick (Greg Germann) e Jackson Avery (Jesse Williams).

Sobre os dois últimos pontos, caso queira conferir mais detalhes, veja mais informações nos destaques abaixo.

Embora o mês já tenha sido divulgado, a Amazon ainda não revelou qual a data específica do lançamento. Assim sendo, acompanhe nossa página e ative as notificações, pois traremos esta novidade em primeira mão, combinado?

