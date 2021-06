‘Grey’s Anatomy’ deve começar 18ª temporada de maneira polêmica e nós te explicamos o motivo!

Atenção: antes de comentarmos qualquer detalhe, queremos alertá-lo que este texto conterá spoilers do último episódio da 17ª temporada de Grey’s Anatomy que só foi lançado nos Estados Unidos. Assim sendo, só siga com a leitura se quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Continuando:

Se você está totalmente por fora do que aconteceu na exibição 17×17 que marcou o encerramento da 17ª temporada de Grey’s Anatomy, é necessário que saiba que este foi um momento bastante decisivo para alguns personagens e também de início para tramas que possivelmente só serão discutidas na season 18.

Owen e Teddy vão casar (será que agora vai?)

Isso mesmo! Nas últimas exibições da temporada 17 do show médico, Hunt (Kevin McKidd) começou a se entender com Altman (Kim Raver) e para a surpresa dos fãs (real oficial) o médico de trauma propôs (mais uma vez) casamento para a cardiologista, que no fim das contas e aparentemente feliz, acabou aceitando.

Quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado pelo canal da ABC no YouTube e não esqueça de ativar as legendas com opção de tradução para o português. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link). [Continua depois do vídeo].

Fofo, né? Mas nem tudo, ou melhor, todos saíram felizes da season 17 que promete começar bastante intensa. Quer saber mais e entender o motivo? Nós te contamos!

ALERTA DE MUITO SPOILER!

Enquanto Teddy e Owen estão bastante felizes, pois voltaram a ficar juntos, ao que tudo indica, a 18ª temporada de Grey’s Anatomy deve começar com um casal estremecido e ao que se pode perceber, com o relacionamento rompido. Para quem está curioso, estamos falando de Amelia (Caterina Scorsone) e Link (Chris Carmack).

Vamos entender o que aconteceu?

Semelhante ao que foi feito por Hunt, Link também propôs casamento para Shepherd, aproveitando o cenário da praia, após a cerimônia de casamento de Maggie (Kelly McCreary), contudo a médica não aceitou e isso afetou bastante o médico que foi buscar abrigo na casa de Jo Wilson (Camilla Luddington).

Vale esclarecer também que além da negativa sobre o casamento, Amelia já vinha refletindo sobre o desejo de seu companheiro em ter mais filhos.

É o fim de Amelink em Grey’s Anatomy?

Pode ser que sim ou não, principalmente porque quando olhamos o histórico de Grey’s Anatomy, sabemos que a produção “adora” acabar com casais amados pelos fãs, não é mesmo?

Assim sendo, o que resta é aguardar e ver o que de fato a próxima season reserva para a sua história.

Como faço para assistir a 17ª temporada?

Diferente do cronograma dos Estados Unidos, no Brasil, a atual temporada de Grey’s Anatomy é transmitida pela Sony e tem um calendário diferente. Lembrando que a season 17 já está em transmissão e que ocorre semanalmente, às terças-feiras, às 21h.

Se você quiser conferi-las, é preciso ter um plano de TV por assinatura e que contemple este canal televisivo (Sony) em sua grade de programação.

