Grey’s Anatomy: Tente [quase impossível] assistir esta cena do último episódio sem chorar

Embora o último episódio de Grey’s Anatomy ainda não tenha sido lançado no Brasil, os fãs não perdem a oportunidade de ficar por dentro de qualquer spoiler e de novidades sobre o que vem acontecendo, não é mesmo?

Atenção: a partir deste ponto, este texto pode conter spoilers de episódios não exibidos em território nacional. Assim sendo, só siga com sua leitura se quiser ficar por dentro dos detalhes de maneira antecipada, combinado?

Que tal começarmos pelo que aconteceu?

Bom, caso esteja totalmente por fora dos detalhes da última exibição, a 17×15, é importante que saiba que sim, depois de uma luta intensa por sua saúde ao longo da season 17, finalmente Meredith (Ellen Pompeo) conseguiu se recuperar e ir para casa.

PS: Este é um ponto de destaque, pois toda a equipe do hospital havia preparado uma homenagem para Grey e a médica deu um verdadeiro “olé” em todo mundo. Quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube e não esqueça de ativar as legendas com opção de tradução para o português. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link). Continuamos em seguida, combinado?

Esta foi uma das cenas mais ‘duras’ do último episódio

Antes de compartilharmos de qual trecho se trata, é válido lembrar que ao longo de todas as temporadas, diversas peças-chaves entraram e saíram da vida de Meredith, muitas delas sendo lembradas até hoje. Afinal, todos sabem, por exemplo, que lá na primeira temporada o “time” era composto por Izzie Stevens (Katherine Heigl), George O’Malley (T.R. Knight), Cristina Yang (Sandra Oh), Alex Karev (Justin Chambers) e Grey, contudo, hoje não restou nenhum deles, embora o 007 tenha aparecido em um episódio da atual temporada.

Sem mais delongas, o trecho que impactou diversos dos fãs da série é o que Grey aparece conversando com Jackson (Jesse Williams), dizendo que “venceu”, pois é a única que restou do grupo de residentes. A cena foi divulgada também por um perfil de fanáticos pela trama da ABC no Instagram e recebeu diversos comentários, dentre eles:

“Chega um momento que não parece mais uma vitória, mas sim solidão”;

“Não aguento mais ver a Mer sofrer”;

“Minha terapia ninguém paga”;

“Vontade de abraçar minha bebê! Só restou ela viva e no hospital! Webber tinha razão desde o início quando acendeu aquela lâmpada”;

“Isso parte meu coração”;

“Ai, vontade de chorar”.

Está com a sua caixinha de lenços separada? Então assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Se não conseguir visualizá-lo, acesse o link).

Quando este episódio será lançado no Brasil?

Aos fãs que têm esta dúvida, a previsão (sujeita à alteração sem prévio aviso) é de que a Sony transmita este episódio em 29-06-2021. Lembrando que para poder assisti-lo é preciso ter acesso a um plano de TV por assinatura e que conte com este canal televisivo (Sony) em sua grade de programação.

E sobre os streamings?

Até o fechamento desta matéria, nenhuma plataforma se manifestou em relação ao lançamento da 17ª temporada nos catálogos.

