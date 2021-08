Em vídeo desesperador, jacaré ataca treinadora durante apresentação; assista

Divulgado recentemente nas redes, um vídeo mostra um momento desesperador vivido por uma treinadora do Centro de Répteis de Utah, nos Estados Unidos. Se você se questiona o motivo, o registro flagra o momento em que um jacaré ataca a funcionária.

Na gravação, que também foi divulgada pelo perfil do Instagram @jungleexplore e soma mais de 250 mil visualizações em apenas 4 horas de publicada, é possível ver que tudo acontece quando a colaboradora, cuja identidade não foi revelada, tenta alimentar o réptil e então é atacada.

Segundo informações compartilhadas pelo portal CBS News, o fato ocorreu durante a celebração de aniversário de uma criança de 5 anos.

Shane Richins, que é proprietário da empresa, contou em entrevista que o fato da treinadora se mover junto com o jacaré, era para que o animal não arrancasse seu braço.

Embora a reprodução não seja indicada, isso pois a situação pode resultar em um acidente grave ou até mesmo fatal, Donnie Wiseman, que é um dos convidados e aparece nas imagens, salta no tanque para ajudar a colaboradora. Como se pode acompanhar no registro, o homem conseguiu prender o jacaré e posteriormente recebeu as orientações para que pudesse deixar o recinto em segurança.

Por fim, sobre a saúde da treinadora, de acordo com detalhes revelados, ela passou por uma cirurgia e está tomando antibióticos. “Está bem e em recuperação”.

