Vídeo registra luta por sobrevivência de cervo ao ser atacado por tigresa; assista

Compartilhado pelo perfil do Instagram @jungleexpore, um vídeo traz mais um exemplo claro de como funciona o reino animal e de como as espécies se comportam para assegurar sua sobrevivência.

Para quem está curioso, a gravação, que ultrapassou as 200 mil visualizações, flagra o momento em que uma tigresa imobiliza um cervo e tenta garantir o seu almoço.

Ao analisar as imagens, pode-se perceber ainda que o cervo tenta escapar, porém, rapidamente é capturado mais uma vez pela felina e então tenta lutar por sua sobrevivência.

Embora o vídeo tenha um corte em um determinado, ao que tudo indica, dificilmente a presa da tigresa conseguiu escapar do ataque.

Vídeo é um registro da vida selvagem

Como alertado no início desse texto e em outras oportunidades, mesmo que as imagens possam ser consideradas fortes para alguns, elas nada mais são do que um registro da vida selvagem e de como as espécies se comportam para sobreviver.

E então, está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

