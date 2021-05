Vídeo: Homem toca violino para relaxar durante voo de parapente; assista

Um vídeo compartilhado recentemente pelo canal do YouTube Inside Edition tem repercutido e mostra um fato que ocorreu com um homem, que é professor de violino na Turquia, e resolveu fazer um voo de parapente, porém de uma forma um tanto quanto inusitada.

Se você ficou curioso, na gravação, que já conta com milhares de visualizações e diversos comentários, é possível ver Fikret Eren tocando violino enquanto sobrevoa uma cidade do interior.

De acordo com informações do portal Depor, Eren conversou com o amigo, Semih Er, que é parepente profissional, dizendo que tinha o desejo de passar por tal experiência, porém tinha medo. Incentivado pelo companheiro de infância, Semih somente o alertou que ele deveria ter alguma ferramenta a qual pudesse direcionar a sua tensão.

E por que não o violino?

E foi isso que aconteceu! Acompanhado pelo amigo, Fikret, embora no início estivesse apreensivo, teve sua experiência de voo de parapente fazendo o que mais gosta: tocar violino.

“Fikret admitiu depois que seu medo de voar simplesmente evaporou, e ele se arrependeu de não ter feito parapente até hoje. Ele até está matriculado agora em nosso curso para obter uma licença de parapente”, contou o amigo em entrevista ao WGME-TV.

E então, está curioso e quer ver como foi este momento? Confira abaixo o vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

