Vídeo registra momento em que vento forte faz cachorro com mais de 30kg girar no ar; assista

Por razões específicas e características de sua espécie, é impossível que qualquer cachorro voe. De toda forma, um vídeo de uma câmera de segurança da Virgínia, nos Estados Unidos, trouxe uma situação na qual um labrador com mais de 30kg teve uma experiência, mesmo que breve, de como é voar.

Na gravação, que já superou as 500 mil visualizações, é possível ver que o animal está na calçada, quando é lançado pelo forte vento e gira no ar, caindo um pouco mais à frente.

Em entrevista ao Fox 35 Orlando, Brittnay Wampler, que é dona do cachorro Duke, contou que ficou impressionada com as imagens. No momento do ocorrido ela tinha saído para trabalhar: “É difícil imaginar que algo assim aconteça com um cachorro de 31 quilos ou perto desse peso, é algo que não é visto com frequência”, relatou.

Duke está bem

Embora o susto e a velocidade com que é arremessado, de acordo com detalhes compartilhados, ao que tudo indica o animal está bem. “A única coisa que ele fez depois foi olhar para todos os lados e ficou assustado por um minuto, mas depois voltou a brincar com as crianças. Eu simplesmente não conseguia parar de assistir”, disse Brittnay em conversa com outro portal.

O que de fato aconteceu no vídeo?

Embora a situação impressionante de um cachorro voando, segundo o National Weather Service dos Estados Unidos, este é um fenômeno chamado Dust Devil (em português: Demônio da Poeira). Em linhas gerais, é um “pequeno vento que gira rapidamente e se torna visível pela poeira, sujeira ou detritos que coleta”.

E então, está curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

