Vídeo surpreendente mostra como homem alimenta ‘tranquilamente’ enorme crocodilo; assista

Embora neste vídeo a situação aparentemente tenha terminado bem, antes de mais nada queremos alertar que este é o tipo de iniciativa que não deve ser reproduzida, devido ao risco de um acidente grave ou até mesmo fatal.

Se você está curioso e se questionando sobre o que de fato aconteceu, uma gravação, que foi compartilhada recentemente pelo perfil do Instagram @fitryni_,mostra como um homem alimenta “tranquilamente” um enorme crocodilo.

No vídeo, que tem sua versão completa e sem cortes disponível no YouTube, é possível ver o réptil posicionado ao lado do barco, esperando que o indivíduo, cuja identidade não foi revelada, entregasse o seu “almoço”.

Veja também estas sugestões:

Vídeo tem momento de tensão

Se você reparar bem na gravação, além das frequentes investidas do animal contra o barco, há um momento no qual por pouco o crocodilo não agarra a mão do homem, que ao que se pode notar, leva a situação com total leveza e tranquilidade.

Vale lembrar que como orientado no início deste texto, este é o tipo de iniciativa que não deve ser reproduzida, pois pode resultar em um acidente grave ou fatal.

Mas, afinal, quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

O que acha de conferir mais um vídeo?