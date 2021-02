Homem escapa de ataque brutal de rinoceronte apenas usando a voz; assista

Existem situações que você possivelmente só passa a acreditar que aconteceram após se deparar com algum tipo de prova e um vídeo compartilhado recentemente no YouTube ilustra justamente um fato deste tipo.

Para quem está curioso, trata-se de uma situação em que um homem, que estava com um grupo de amigos em uma reserva natural, localizada no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, e por pouco não foi atacado por um rinoceronte.

Na gravação, é possível ver que o animal os observa de longe e segue desenfreado para um ataque. Devido ao tamanho do rinoceronte e a agressividade, a única forma que o jovem, conhecido como Christopher, encontra de detê-lo é gritando.

Ao analisar o vídeo, pode-se perceber ainda que de início o animal tenta insistir, mas curiosamente acaba recuando e indo embora.

Vale ressaltar que mesmo que esta situação não tenha terminado em um acidente, este é o tipo de iniciativa que não deve ser reproduzida.

Assista abaixo ao vídeo que mostra o ocorrido. (Com Heraldo de México).