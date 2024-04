As pás do emblemático cabaré Moulin Rouge, um dos monumentos mais famosos de Paris, caíram durante a noite, a três meses de a capital francesa sediar os Jogos Olímpicos e receber milhões de visitantes.

ANÚNCIO

Embora as causas do incidente ainda sejam desconhecidas, o diretor do Moulin Rouge, Jean-Victor Clerico, declarou que não havia indícios de "sabotagem", mas sim que ocorreu devido a um "problema técnico".

Na madrugada de quinta-feira, as pás do decano dos cabarés parisienses - imortalizado pelo pintor Henri de Toulouse-Lautrec no final do século XIX - caíram, informaram os bombeiros à imprensa local.

Recomendados

As pás do emblemático Moulin Rouge em Paris estão desabando Lionsgate (Lionsgate)

As letras M, O e U do seu nome, localizadas na fachada, também caíram, mas não houve feridos nem há risco de outro colapso na estrutura do prédio, de acordo com os bombeiros.

"É incrível", declarou Exaucé, que preferiu não fornecer seu sobrenome. Este cozinheiro do Moulin Rouge descobriu as pás no chão quando chegou ao local por volta das 08h00 da manhã.

A entrada do estabelecimento estava cercada na manhã desta quinta-feira, mas a rua não estava bloqueada, enquanto um caminhão removia os elementos desabados.