Remasterizam em 4K o vídeo do assassinato de John F. Kennedy, revelando detalhes arrepiantes

Nas redes sociais, foi divulgado o vídeo remasterizado do assassinato do então presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy, mostrando detalhes nunca vistos e que têm causado comoção.

ANÚNCIO

O vídeo foi elevado para a qualidade de 4K, mostrando detalhes assustadores do fatídico dia, onde milhares de pessoas que assistiram ao vídeo ficaram chocadas com o que aconteceu e surpresas com o que viram.

Pode-se observar claramente: o primeiro tiro é no segundo 3, cobrindo a placa, mas o segundo tiro, que foi na cabeça do presidente, é no segundo 9. E depois disso, Jackie pega um pedaço de crânio do porta-malas.

Recomendados

John F. Kennedy misteriosamente não tinha proteção naquele 22 de novembro de 1963 e o detalhe da esposa recolhendo um pedaço de crânio do presidente é um detalhe que não havia sido visto na gravação original.

A remasterização desta gravação ocorre após 60 anos da morte de Kennedy e prestes a completar 61 anos, pois o evento ainda continua sendo um mistério.

Embora tenha ocupado o cargo por apenas dois anos desde sua posse como presidente em 20 de janeiro de 1961, Kennedy conquistou o carinho de seu país e se destacou por sua diplomacia.

De acordo com uma recente pesquisa da 'Gallup', Kennedy é o ex-presidente mais popular no país, com uma aprovação de 90%, seguido de longe por Ronald Reagan (69), George Bush pai (66) e Barack Obama (63).

Todas as pesquisas, audiências, documentos, registros, livros e entrevistas realizadas ao longo destes anos não conseguiram convencer muitos americanos de que Lee Harvey Oswald agiu sozinho ao disparar em Kennedy enquanto ele viajava em um carro conversível pela cidade de Dallas, Texas, em 22 de novembro de 1963.

Uma semana após o assassinato que chocou todo o país, o vice-presidente Lyndon Johnson encomendou uma investigação sobre o que aconteceu naquele dia à Comissão Warren, que elaborou um relatório contendo o relato oficial dos acontecimentos.