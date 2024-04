Após ofender sobrinhos, noiva revela que não os quer em seu casamento

Uma mulher decidiu pedir por apoio no Reddit depois de ser criticada pela forma como reagiu diante das atitudes de sua irmã. Segundo ela, a atitude da irmã foi completamente desrespeitosa com ela e com seus filhos.

Sem se identificar, a mulher conta que vem de uma família com descendência indiana e que em sua cultura é extremamente rude convidar somente parte de uma família para determinado evento ou ocasião.

“É rude convidar apenas uma ou duas pessoas da mesma família e dizer claramente que as demais não devem comparecer, ainda mais quando o convite é feito na casa destas pessoas. Por exemplo, você vai à casa de uma pessoa para convidá-la para um evento e diz que somente ela é convidada e que não quer mais ninguém daquela família presente. Isso é rude”.

“Minha irmã, Parvati, é child free, ela se casa em breve e fez questão de ir na casa de todos para convidá-los para seu casamento. Certo dia ela apareceu na minha casa e disse claramente: ‘Não quero seus filhos no meu casamento’. Ela falou isso na frente deles e depois falou a eles que eles não devem sequer pedir para ir ao casamento porque ela não quer ‘idiotas’ em seu casamento”.

Ela ficou inconformada com a atitude da irmã

Seguindo com seu relato, a mulher conta que ficou completamente inconformada com a atitude da irmã, que além de ofender seus filhos na casa deles também fez questão de afirmar que eles iriam destruir o casamento se estivessem presentes.

“Na mesma hora eu fiquei inconformada e disse que a atitude dela era rude. Ela respondeu falando que o casamento era dela e que ela é quem manda na lista de convidados. Bem, minha resposta foi simples e direta. Disse a ela que não vou a seu casamento”.

“Ela ficou completamente irritada comigo e começou a gritar antes de ir embora. Outras pessoas da família ficaram sabendo da situação e me acusaram de ser uma grande idiota por insultar um convidado em minha casa!”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, a mulher não exagerou principalmente depois que seus filhos foram ofendidos.

“Ela foi na sua casa e insultou os seus filhos. Ela não tem razão em exigir cortesias de sua parte. Sua irmã pode ter um casamento sem filhos, mas não pode exigir a presença dos outros”, comentou uma pessoa.

“Eu venho da mesma cultura que você e posso te dizer que isso é um grande insulto da parte da sua irmã. Ter um casamento sem crianças é ok, agora falar isso na frente das crianças e ainda insultá-las, é péssimo”, finalizou outra.