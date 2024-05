Lotofácil 3106 sai para a cidade de Belém, no Pará

O concurso 3106 da Lotofácil saiu para um único apostador da cidade de Belém, no Pará, de acordo com a Caixa Econômica Federal e o sortudo levou para casa um prêmio de R$ 1.298.601,90.

Os números sorteados nesta sexta-feira para a loteria foram:

02, 03, 04, 07, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25

Na faixa dos quatorze acertos, 348 apostas foram premiadas com R$ 1.117,76. As apostas que acertaram 13 números, 10.065 ao todo, ganharam, cada uma, R$ 30.

A loteria retorna neste sábado, com prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa. A aposta simples custa R$ 3 e pode ser feita em qualquer casa lotérica ou pelo aplicativo da Caixa até as 19h.

O sorteio será realizado a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube.

Quina paga R$ 20,5 milhões

O sorteio da Quina de ontem mais uma vez acabou sem ganhadores. A loteria retorna neste sábado com um prêmio acumulado de R$ 20,5 milhões.

A aposta simples da Quina custa R$ 2,50 e pode ser feita até 19h nas casas lotéricas e aplicativo Caixa.