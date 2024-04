Relógio de ouro de passageiro mais rico do Titanic irá a leilão; veja quanto ele pode custar

Um relógio de ouro de bolso que pertenceu a John Jacob Astor, magnata vítima do naufrágio do Titanic, em 1912, será leiloado na Inglaterra. A peça, que será negociada por Henry Aldridge & Son, pode ser vendida por até R$ 1 milhão, segundo texto de ‘O Globo’.

ANÚNCIO

Passageiro mais rico do Titanic

O empresário americano Jacob era descrito como o passageiro mais rico do navio, com uma fortuna de US$ 87 milhões, uma das maiores na época. De acordo com relatos, o homem foi visto pela última vez fumando um cigarro enquanto o navio afundava.

Madeleine Talmage Astor, sua esposa, conseguiu ser colocada em um bote, porém a entrada de John foi negada. A mulher conseguiu se salvar e sete dias após o naufrágio, o corpo de Astor foi encontrado no oceano.

Recomendados

O relógio de ouro de 14 quilates foi entregue a Vincent, filho de Astor, com 20 anos na época, que restaurou a herança. Após isso, ele utilizou a peça até 1935, quando deu o item de presente para seu afilhado, William Dobbyn.

Já nos anos 90, um colecionador, que não foi revelado, adquiriu a peça da família do americano.

“É um relógio requintado que está em excelentes condições, o que não é surpreendente, considerando quem era seu proprietário original. No entanto, passou sete dias nas águas geladas do Atlântico após o desastre e quase certamente teria parado de funcionar e sofrido todo tipo de danos. Era obviamente de grande valor sentimental para Vincent Astor, que o restaurou e usou durante os 23 anos seguintes”, disse o leiloeiro Andrew Aldridge.

A venda será feita pela casa de leilões Henry Aldridge & Son, especializada em itens do naufrágio. O leiloeiro classificou a peça como “um dos itens mais notáveis” do Titanic que já encontrou. Quem adquirir o relógio também irá levar um par de abotoaduras de ouro e o plano de acomodação de primeira classe de John Jacob Astor. Os lances pela pela podem ser dados até sábado (27).