Descoberto voyeur filmando mulheres e crianças em banheiros de um famoso shopping

Numa reportagem transmitida pelo Chilevisión no programa ‘Contigo en la Mañana’, foi revelada a perturbadora atividade de um DJ que secretamente filmava mulheres e crianças nos banheiros, tanto nos locais onde realizava eventos quanto nos banheiros do reconhecido shopping center Costanera Center na capital.

O indivíduo, cuja identidade é mantida em sigilo por razões legais, não apenas gravava suas vítimas sem seu consentimento, mas também compartilhava esses vídeos em vários grupos do Telegram, exacerbando a violação da privacidade dessas pessoas.

Diante dessa descoberta escandalosa, representantes do centro comercial prometeram tomar medidas para evitar a repetição de tais incidentes em suas instalações. No entanto, inicialmente, as vítimas não receberam o apoio esperado das autoridades judiciais.

Vício em voyeurismo

Após uma investigação minuciosa, os jornalistas confrontaram o indivíduo em público, que admitiu sua culpa e mencionou ter um vício em voyeurismo como justificativa de suas ações.

Após a reportagem, a polícia finalmente entrou em contato com as vítimas e concordaram em receber o celular do agressor, o qual uma das mulheres descobriu em um banheiro durante um evento. Este incidente ocorreu depois de 63 dias desde a primeira denúncia em Puente Alto, que infelizmente não foi inicialmente considerada.

Além disso, algumas das afetadas compareceram no programa matinal para confirmar que ações legais foram tomadas contra o indivíduo. Surpreendentemente, foi revelado que o acusado, além de seus atos lascivos, era membro do ministério de uma igreja, onde também gravava crianças, o que agrava ainda mais a gravidade de suas ações.

Por agora, sabe-se que o centro comercial de Providencia tomará medidas legais contra o sujeito que admitiu os fatos. Espera-se que a justiça imponha fortes sanções ao indivíduo voyeurista, mas algumas das vítimas expressaram não confiar muito nas decisões que possam ser tomadas nos tribunais.