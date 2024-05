Correios deixam de receber roupas para vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul; saiba o que doar

Os Correios informaram que deixaram de receber doações de roupas para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Até agora, 70% dos itens doados eram constituídos por peças de vestuário e sapatos. Porém, a Defesa Civil gaúcha ressaltou que precisa de outros materiais, como alimentos e produtos de limpeza.

Veja abaixo a lista do que ainda pode ser doado pelos Correios:

Água (prioritário);

Alimentos da cesta básica (não perecíveis);

Produtos de higiene pessoal;

Material de limpeza seco;

Ração para pet.

Os Correios ressaltam que fazem o envio gratuito dos itens às cidades gaúchas, mas pede que as pessoas façam a devida embalagem e identificação dos produtos doados. Os materiais podem ser entregues em mais de 10 mil unidades, espalhadas em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

Os interessados em ajudar a estatal como voluntário para separação dos itens doados também são recrutados. “O apoio será necessário nos municípios de Cajamar e Guarulhos, no estado de São Paulo; em Brasília (DF), no Setor de Oficinas Sul/SOF Sul; e em Curitiba, Cascavel e Londrina, no Paraná”, diz a empresa.

As inscrições podem ser feitas pelos seguintes meios, sendo que é preciso o envio de nome completo e telefone de contato:

Pelo e-mail: sgreo-bsb@correios.com.br (Brasília);

Pelo formulário https://forms.office.com/r/aWbDzJ2Ac1 (São Paulo);

Pelo e-mail: voluntariosparana@correios.com.br (Paraná).

Mortes no RS

Dados da Defesa Civil apontam que, até a manhã desta sexta-feira (17), o número de vítimas fatais chegou a 154 no estado. Outras 98 pessoas seguem desaparecidas.

Pelo menos 618 mil estão fora de casa, sendo 540,1 mil desalojados, que buscaram refúgio na casa de amigos ou parentes, e 78,1 mil que foram acolhidos em abrigos.

Ainda segundo a Defesa Civil, a estimativa é que 2,2 milhões de gaúchos foram afetados pela tragédia das chuvas. Do total de 497 municípios do Rio Grande do Sul, 461 registraram problemas com as enchentes.