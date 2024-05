Vacina da gripe é disponibilizada para toda população no estado de SP

Inicialmente destinada apenas aos grupos prioritários, a vacina da gripe agora está disponível agora par toda a população de São Paulo nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) por decisão do governo do estado.

Desde que começou a campanha, em março, 29,7% dos grupos prioritários (crianças de até seis anos, gestantes, puérperas, professores do ensino básico, idosos, dentre outros) foram vacinados nos 645 municípios de São Paulo, agora o objetivo é ampliar a campanha e aumentar a cobertura vacinal contra a gripe em todo o estado. “A meta para essa campanha, é que ela supere os números do ano anterior, fazendo com que o máximo de pessoas estejam imunizadas”, acrescentou a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da SES, Tatiana Lang D’Agostin. Em 2023, a cobertura vacinal foi de 53%.

Tatiana explicou que a vacina ainda é a forma mais eficaz de combater a influenza. “Gripes e resfriados, se não tratados adequadamente, podem evoluir para uma infecção local ou das vias respiratórias, e até mesmo pneumonia. Portanto, a vacina é de extrema importância para proteger o sistema imunológico e evitar o aumento da transmissão”, disse a diretora.

Dúvidas?

Para acabar com as dúvidas das pessoas que ainda receiam se vacinar contra a gripe, o Governo de SP criou o portal ‘Vacina 100 Dúvidas’, com as perguntas mais frequentes dos buscadores de internet, como efeitos colaterais e eficácia da vacina.