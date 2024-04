A senadora acusada de roubo alega que queria recuperar as cinzas de seu pai

Nicole Mitchell foi surpreendida quando estava no porão da casa de sua madrasta

A senadora Nicole Mitchell de Minnesota foi presa durante a madrugada desta segunda-feira na casa de sua madrasta, enquanto tentava levar vários pertences pessoais de seu falecido pai, sendo acusada de roubo.

A funcionária, de 49 anos, entrou pela janela da residência, localizada em Detroit Lakes, Minnesota. A polícia foi chamada para o local após um chamado de emergência de sua madrasta, que ligou avisando que um estranho havia invadido sua casa.

Mitchell foi surpreendida pelos oficiais no porão da casa, estava vestida de preto e com um chapéu da mesma cor.

Mitchell disse aos agentes que a encontraram em casa que estava recolhendo as cinzas de seu pai, bem como fotografias, uma camisa de flanela e outros itens sentimentais, de acordo com a denúncia criminal.

O Usa Today relatou que, enquanto a senadora estava sendo presa, ela disse à polícia que “só estava tentando pegar algumas coisas do meu pai porque você não estava mais falando comigo” e admitiu que “claramente não sou boa nisso”. Ela declarou que por volta da 1h da manhã saiu de sua casa em Woodbury e dirigiu até Detroit Lakes para entrar na casa de sua madrasta a fim de recuperar várias pertences de seu falecido pai (fotos, uma camisa e objetos sentimentais), incluindo suas cinzas.

Ela indicou que optou por este método para recuperar as pertences de seu pai, pois ela e sua madrasta pararam de se falar.

Senadora se defende de roubo com Alzheimer de sua madrasta

Num comunicado em sua página do Facebook, a senadora Nicole Mitchell também alegou que sua ação foi reforçada pelo Alzheimer que afeta seu familiar.

"Como tantas famílias, a minha está a lidar com a dor de ver um ente querido a declinar devido ao Alzheimer e à paranoia associada. Durante o fim de semana, fiquei a saber de informações médicas que me causaram grande preocupação e me levaram a consultar esse membro da família. Entrei numa casa para a qual tenho ido e vindo inúmeras vezes nos últimos 20 anos, onde o meu filho até teve o seu próprio quarto", expôs Mitchell.

Ele continuou dizendo que "infelizmente, assustei esse parente próximo, exacerbando a paranoia, e fui acusado de roubo, o que nego veementemente".

Além disso, agradeceu aos amigos e colegas pelo apoio que lhe têm demonstrado nesta situação familiar.

"Isto tem sido uma verdadeira tragédia para nossa família e espero que possa voltar a ser um assunto privado", concluiu.

De acordo com a CNN, a senadora foi acusada de roubo com arrombamento em primeiro grau.