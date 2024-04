Por que as letras do famoso cabaré Moulin Rouge caíram? Estas são as hipóteses

As letras de ferro da fachada do histórico e famoso cabaré Moulin Rouge, no bairro de Pigalle, em Paris, caíram durante a madrugada desta quinta-feira, danificando grande parte de sua fachada.

ANÚNCIO

As pás caíram entre as duas e as três da manhã, conforme relatado pelo meio de comunicação francês BFM Paris Île-de-France, que indicou que felizmente não há vítimas a lamentar, apenas danos estruturais, já que no momento do incidente o local estava fechado e não havia transeuntes.

Funcionários da polícia nacional e municipal, assim como membros do corpo de bombeiros, foram ao local emblemático, onde estabeleceram um perímetro de segurança como medida de precaução.

Recomendados

De acordo com o relatório dos bombeiros, não há risco de desabamento. As letras ‘mou’ ficaram esmagadas e as luzes totalmente destruídas. Nas primeiras horas da manhã, os órgãos de segurança ainda tinham as letras cobertas com uma lona em frente ao icônico cabaré.

Moulin Rouge e causas do incidente

BFM Paris Île-de-France notificou que a direção do Moulin Rouge descartou que se trate de um "ato doloso".

“As condições climáticas, juntamente com uma possível deterioração, causaram a queda das letras”, informou a polícia como a principal hipótese do desabamento, conforme relatado pelo El Mundo.

Um trabalhador do Moulin Rouge afirmou que nas próximas horas será emitido um comunicado, "só podemos dizer que o Moinho abrirá esta tarde".

Representantes do cabaré destacaram que é a primeira vez que este tipo de incidente acontece com as pás.

"É a primeira vez que ocorre um acidente desse tipo desde a fundação do Moulin Rouge, em 6 de outubro de 1889", indicou a empresa proprietária do local à AFP.

Muitos se sentem aliviados por não ter sido durante o dia, quando milhares de turistas chegam para tirar fotos e vídeos embaixo das famosas pás do moinho, caso contrário, teria sido uma tragédia que agora estaria ocupando as manchetes principais do mundo.

Moulin Rouge e sua importância histórica

O Moulin Rouge foi fundado em 1889 por Joseph Oller e Charles Zidler, conforme relatado pela Paris City Vision. É um local emblemático no bairro parisiense de Pigalle, onde funcionou como cabaré, teatro e cinema.

Tem sido palco de grandes artistas como Édith Piaf, Maurice Chevalier, Liza Minelli e Frank Sinatra, também é um local onde foram filmados vários filmes, um deles com o mesmo nome 'Moulin Rouge', estrelado em 2001 por Nicole Kidman e Ewan McGregor.

Atualmente, no Moulin Rouge são realizados dois espetáculos por dia. É visitado por uma média de 600 mil pessoas por ano.

Turistas de todo o mundo não podem sair de Paris sem visitar o Moulin Rouge, por isso, diariamente, milhares de pessoas tiram fotos e vídeos em frente ao seu espetacular moinho.