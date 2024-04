Grávida, mulher exige que o cunhado cozinhe para ela, mas a resposta dele a surpreende

Um homem decidiu buscar por ajuda no Reddit depois de se envolver em uma briga com sua cunhada. Segundo ele, a irmã mais velha de sua esposa exigiu que ele prepare as refeições para ela durante toda sua gestação.

ANÚNCIO

Sem se identificar, o homem conta que é chefe de cozinha e gosta de cozinhar para as pessoas, no entanto para evitar que isso se torne um fardo ele e a esposa costumam dividir essa tarefa. A única vez em que ele assumiu sozinho esta responsabilidade, foi durante a gravidez de sua esposa.

“Eu cozinhei para ela durante toda a gestação porque sabia que não era um momento fácil para ela. Queria que minha esposa relaxasse e curtisse o momento e a comida ao invés de estar cansada e enjoada para conseguir comer. Todos sabiam que eu fiz isso, incluindo a irmã mais velha dela que fez questão de criticar e dizer que qualquer homem deveria fazer isso pela esposa”.

Recomendados

“Agora a minha cunhada está grávida de seu primeiro filho e me chamou depois do anúncio da gravidez para dizer que eu deveria fazer todas as refeições para ela. Eu achei que era brincadeira, mas depois percebi que ela estava falando sério”.

Ele ficou inconformado

Inconformado com a situação, o homem explicou que comentou com a cunhada sobre seu pedido ser algo completamente inapropriado. No entanto, a mulher insistiu dizendo que eles são parte da mesma família e que ele deveria “esperar que ela descansasse como a irmã descansou” durante a gestação.

“Eu disse a ela que a irmã dela é minha esposa e que ela tem o próprio marido para preparar sua comida. Ela ficou incomodada e disse que seu marido nunca faria algo do tipo e que eu, como um bom cunhado, deveria fazer isso. Acabei com o argumento dela dizendo que cunhado é diferente de marido, log, não vou cozinhar para ela”.

“Ela tentou fazer minha esposa me convencer, mas minha esposa ficou do meu lado. Depois foi atrás de seus pais, que vieram me perguntar meus motivos e eu falei nunca fomos próximos para eu assumir essa responsabilidade. Eles entenderam e minha cunhada percebeu que era uma briga perdida. Ela então começou a me criticar e a dizer que eu estou jogando a falta de consideração de seu marido na cara dela. Eu errei?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ele agiu até mesmo de forma educada diante da exigência da cunhada.

“Inicialmente achei que ela estava passando um tempo na sua casa, mas depois que percebi o que estava acontecendo eu fiquei assustado. Você não agiu errado em momento algum”, comentou uma pessoa.

“Ela não deveria estar insistindo no casamento com um marido que não está minimamente preocupado com ela”, criticou outra.