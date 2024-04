O que fazer quando aparecem ‘ovos’ nos pneus?

Se tiver um veículo ou já tiver conduzido um, com certeza já encontrou nos pneus algumas protuberâncias ou saliências conhecidas como ‘ovos’, que despertam curiosidade pelo problema que podem representar durante a condução.

O que são os calombos e por que aparecem nos pneus?

Os inchaços ou ovos são protuberâncias que aparecem nos pneus como resultado de constantes pancadas nos lados, geralmente causadas por encostar muito próximo das calçadas ou ao estacionar contra elas. O dano estrutural consiste no deterioro da estrutura fibrosa interna do pneu, fazendo com que a pressão do pneu empurre essa área para fora, formando os ‘ovos’ ou inchaços.

O que acontece se continuar a andar com um pneu com protuberâncias?

Ao ter as fibras internas do pneu enfraquecidas, ele pode acabar explodindo, especialmente se estiverem nos pneus dianteiros, representando um perigo na estrada, pois ao explodir, o pneu faz com que o condutor perca o controle do veículo e resulte em um acidente grave, dependendo da velocidade.

O que os especialistas recomendam é rodar os pneus, ou seja, se o inchaço apareceu nos pneus dianteiros, eles devem ser trocados de posição e colocados no eixo traseiro. Mesmo que em uma oficina de pneus prometam consertar as saliências, não caia na mentira, pois elas não podem ser consertadas, sendo sempre melhor optar pela substituição rápida do pneu para garantir a segurança de todos os passageiros e demais agentes da estrada.