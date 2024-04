Idoso manteve o corpo de sua esposa falecida por 19 meses em um altar localizado no quintal de sua casa

Um fato chocante foi denunciado durante o dia de quarta-feira na cidade de Rancagua, onde um idoso de 70 anos foi até a Procuradoria Regional para pedir ajuda e regularizar o sepultamento de sua esposa, que faleceu em setembro de 2022 e cujo corpo ele mantinha em um altar no quintal de sua casa.

Diante desse relato, o Ministério Público pediu que pessoal da Brigada de Homicídios (BH) da Polícia de Investigação da cidade se dirigisse até a casa do homem juntamente com peritos do Laboratório de Criminalística para verificar a existência do corpo no local.

O corpo estava em um caixão

Segundo o indicado pelo jornal La Cuarta, quando o pessoal especializado da PDI chegou à casa do idoso, localizada na zona oeste de Rancagua no Chile, pôde-se constatar que de fato havia um caixão no quintal, que estava em uma espécie de altar e em seu interior havia um corpo em avançado estado de decomposição.

De acordo com o que o homem disse ao Ministério Público, sua esposa faleceu em setembro de 2022, aos 67 anos, devido a uma doença terminal, e apesar de ter o corpo em um caixão, ele não havia feito os trâmites para enterrá-la, mantendo-a no quintal de sua casa desde então.

O caixão foi aberto pela PDI em conjunto com pessoal do Serviço Médico Legal (SML), e apesar de tudo indicar que se trata efetivamente da esposa do dono da casa, foi indicado que o corpo encontrado será submetido a exames para determinar a identidade, devido ao grau de decomposição.

Desde a PDI indicaram que o homem tinha em seu poder o certificado de óbito de sua esposa, mas até o momento desconhecem os motivos pelos quais ele não iniciou os trâmites para sepultá-la de acordo com o que a lei indica.