Macaco é apreendido após beber cerveja e comer pinhão em supermercado

Num episódio surpreendente em São Francisco do Sul, norte de Santa Catarina, um macaco-prego-preto chamado Chico tornou-se o centro das atenções ao visitar um supermercado local não uma, mas duas vezes consecutivas.

Durante suas visitas, ele não só explorou as prateleiras com curiosidade, mas também degustou itens como cerveja e pinhão, e até manuseou uma lâmina de barbear sem se ferir. Este comportamento inusitado levou à sua apreensão pelas autoridades competentes.

Chico, que possui registro e microchip, vive nas proximidades do supermercado com seu tutor, que tem a documentação adequada para sua posse. No entanto, a vacina antirrábica do animal estava atrasada, o que adiciona uma camada de complexidade à situação.

Intervenção e consequências legais

No primeiro dia do incidente, apesar dos esforços do Grupo de Operações e Resgate (GOR), Chico não pôde ser capturado imediatamente e retornou para casa sozinho após o fechamento do supermercado.

Foto: Reprodução/GOR

No entanto, sua segunda incursão no dia seguinte resultou em sua captura e subsequente apreensão pela Polícia Militar, em colaboração com o GOR.

Agora, Chico encontra-se no Centro de Triagem de Animais Silvestres em Florianópolis, aguardando uma decisão judicial que determinará se ele poderá retornar ao cuidado de seu tutor.

O tutor, por sua vez, expressou desejo de recuperar a guarda do macaco e terá que iniciar um processo legal para tal.

Fonte: G1