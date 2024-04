Professor do Acre cuida de bebê de aluna para ela fazer prova e conquista as redes sociais

Em um ato de gentileza que cativou o coração de muitos, Yan Dias, um professor da rede estadual no Acre, foi além de suas obrigações ao segurar o bebê de uma de suas alunas enquanto ela fazia uma prova.

O evento aconteceu na Escola Estadual Jairo de Figueiredo Melo, localizada no município de Jordão, um pequeno interior do estado. A cena comoveu a todos quando um vídeo, gravado por uma colega de trabalho, ganhou as redes sociais.

Exemplo de empatia e apoio

No vídeo, Yan é visto cuidadosamente ninando o bebê, permitindo que a mãe, Francisca Adriana Araújo, se concentrasse totalmente em sua avaliação.

A criança, chamada Christopher e com apenas 10 meses, precisou acompanhar a mãe devido à falta de um cuidador disponível naquele dia. O gesto de Yan não só ajudou Francisca a realizar sua prova em paz, mas também demonstrou seus instintos paternais enquanto ele caminhava tranquilamente pela sala com o bebê no colo.

Este nobre gesto do professor não passou despercebido. As imagens do professor percorrendo a sala com Christopher tranquilamente acomodado em seus braços foram visualizadas mais de 7 mil vezes, gerando uma onda de elogios e mensagens de apoio na internet.

Comentários como “Linda atitude deste professor! Parabéns! O mundo está precisando de pessoas generosas como ele” e “Deus abençoe, na maioria das vezes é alguém que um dia esteve do outro lado e entende a dificuldade” destacam a importância de atos de bondade, especialmente no ambiente educacional, onde tais gestos podem significar muito para quem enfrenta desafios pessoais.

A história de Yan e Christopher serve como um lembrete tocante da empatia e do suporte que os educadores podem oferecer, indo além das suas responsabilidades tradicionais para tocar a vida de seus alunos de maneira significativa e duradoura.