Conheça o japonês da Liberdade que viralizou nas redes sociais com suas previsões

De terça a domingo, uma cena curiosa se desdobra na Rua Galvão Bueno, no bairro da Liberdade, centro de São Paulo. Um grupo diverso de pessoas, algumas das quais passaram a noite na rua, forma uma fila diante do número 358.

Elas estão ali para conseguir uma das cobiçadas senhas para uma consulta com Hiroji Ito, um respeitado quiromante japonês de 90 anos, cuja popularidade disparou recentemente.

O idoso, que tem mais de duas décadas de experiência em quiromancia em São Paulo, viu a demanda por seus serviços aumentar significativamente depois que um vídeo seu, postado nas redes sociais pelo influenciador Wagner Oliveira, viralizou.

No vídeo, Hiroji é visto realizando leituras de mãos sob uma chuva torrencial, enquanto a fila de clientes aguarda pacientemente sua vez. O vídeo destacou a precisão de suas previsões e, como resultado, atraiu ainda mais pessoas de várias partes do Brasil.

O impacto do vídeo levou Hiroji a retornar a uma prática anterior à pandemia: atender em um box alugado na galeria local, proporcionando um espaço mais confortável para ele e seus clientes.

Os preços das consultas dobraram, de R$ 50 para R$ 100, e agora é necessário agendar um horário. A cada manhã, entre 14 a 16 senhas são distribuídas a partir das 9h, e os atendimentos podem durar de 15 a 40 minutos.

Hiroji, que chegou ao Brasil nos anos 1960 e trabalhou em uma granja antes de se dedicar à quiromancia, diz que seu trabalho visa ajudar as pessoas.

Ele combina técnicas de leitura das mãos com numerologia para oferecer conselhos e previsões aos seus clientes. Mesmo sem evidências científicas que sustentem as previsões, muitos, como Suely Ferreira, uma manicure que viajou especialmente para a consulta, acreditam no valor das leituras e passam as recomendações adiante.

Fonte: Metrópoles