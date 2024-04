Uma ovelha acabou com a vida de um casal em uma fazenda na Nova Zelândia.

Estão investigando a morte de um casal depois de terem sido atacados por uma das suas ovelhas. Como se fosse uma sequência de um filme, o incidente ocorreu na Nova Zelândia. A polícia neozelandesa abriu uma investigação na quinta-feira, 18 de abril de 2024, para determinar se o ataque de uma ovelha violenta está por trás da morte de um casal de idosos de cerca de 80 anos numa quinta em West Auckland. O homem e a mulher foram encontrados mortos pelo filho num campo cercado por volta das 07h30 da manhã.

As autoridades indicaram em um comunicado que no campo estava o animal que havia causado ferimentos leves ao investir contra uma pessoa, identificada pela mídia como o filho do casal.

A polícia da Nova Zelândia explicou que “Quando nossa equipe chegou ao local, o carneiro também os atacou”. Eles também afirmaram que, por esse motivo, decidiram atirar no animal, que morreu minutos depois nesta fazenda a cerca de 25 quilômetros a oeste de Auckland. A intervenção policial ocorreu depois que o filho os alertou, de acordo com The New Zealand Herald, por não ter notícias deles há dias.

Uma ovelha matou um casal em uma fazenda na Nova Zelândia TriggerPhoto / Getty Images (TriggerPhoto/Getty Images)

Os dois falecidos, um casal de cerca de 80 anos que vivia numa pequena quinta em West Auckland, foram levados para o instituto médico onde serão realizadas as autópsias nesta sexta-feira. A investigação forense tentará esclarecer as circunstâncias em torno da morte dos dois idosos, embora a principal hipótese seja que a ovelha os atacou repetidamente e eles perderam a vida devido aos golpes.

Este evento fez a imaginação voar nas redes e a comparação mais simples foi com o filme “Ovelhas Assassinas” de 2006. Este longa-metragem neozelandês dirigido por Jonathan King se passa em uma remota fazenda na Nova Zelândia, onde um cientista está realizando um programa de engenharia genética que tenta criar a ovelha perfeita.