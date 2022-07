Moda: 3 formas e looks com vestido blazer que estão em alta em 2022 e te farão arrasar Reprodução - Nueva Mujer

Não é segredo para ninguém que os vestidos blazer estão na moda e super em alta agora em 2022, não é mesmo? Mas, para arrasar com esta peça é preciso saber fazer as combinações adequadas.

Visto isso, se você está buscando inspirações e recomendações de como usar o seu vestido e até mesmo conhecer algumas alternativas disponíveis, basta que confira o texto até o final, pois preparamos uma listinha especial.

1 - Vestido com salto

Além de ser uma das opções mais recomendadas, uma vez que te deixará super elegante, moderna e com uma aparência mais sexy, esta alternativa é indicada principalmente para pessoas de baixa estatura, uma vez que com o salto fará com que suas pernas aparentem ser mais longas.

Aproveite a oportunidade e confira também:

2 - Vestido blazer com tênis

Agora, se o seu objetivo é estar elegante, mas ao mesmo tempo confortável, uma ótima opção é investir em um vestido blazer curto (pode ser xadrez, assim como vê na imagem), acompanhado de um tênis branco.

3 - Vestido blazer com botas longas

Para fechar nossa lista, temos esta dica que te garantirá um look e visual ainda mais belo. E, se semelhante à primeira dica, o seu objetivo é parecer ter pernas mais longas, é recomendado apostar em um vestido blazer curto.

Com informações do portal Nueva Mujer.

