Moda: 3 looks e formas de usar saias curtas para arrasar em suas composições

Principalmente se a temperatura subir, as saias são excelentes opções para manter o corpo confortável e estar na moda, esta segunda parte desde que os looks tenham a composição adequada, é claro.

Visto isso, se você está buscando inspirações para fazer suas combinações diárias, confira a seguir a lista que preparamos especialmente para você e que vai te dar uma mãozinha com este tema. Preparada?

1 - Saia com blazer e meia-calça

Quando o objetivo é garantir total elegância, os blazers vão super bem. E, abrindo a nossa lista de indicações, você pode combinar uma saia curta com suéter ou camisa e complementar o seu look com uma meia-calça preta e um salto.

Caso não tenha um salto, as botas também podem ser utilizadas.

2 - Saia plissada com suéter

E já que falamos de suéter, a segunda recomendação é justamente de uma saia plissada acompanhada desta peça.

Importante: enquanto a saia é recomendada na cor preta, sugestão que também se aplica ao calçado, geralmente um salto, o suéter deve ter um tom neutro, que dará ótimo contraste em seu look e um excelente resultado.

3 - Peça de couro com camisa jeans

Na última posição de indicações, assim como as calças, as saias de couro vão te deixar ainda mais bela. Para arrasar na hora de fazer sua combinação, você pode adicionar a esta peça uma camisa jeans, colocada por dentro, e fechar o seu look com botas pretas, semelhante ao que vê na imagem acima.

Com informações do portal Nueva Mujer.

