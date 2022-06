Moda: 3 looks com legging para ir ao trabalho de maneira moderna e elegante Foto - Pinterest

Embora as calças legging sejam ótimas aliadas na rotina de exercícios, esta é uma peça que já não se limita somente a este uso e que na verdade é capaz de compor looks bastantes estilosos e modernos.

Visto isso, trouxemos hoje uma lista com 3 sugestões super práticas e que podem ser utilizadas por você para arrasar na sua ida ao escritório. As dicas são compartilhadas pelo portal Nueva Mujer.

1 - Legging com blazer

Não é segredo para ninguém que os blazers são ótimas opções para arrasar na composição do look e o mesmo também pode ser aplicado com a calça legging.

Para brilhar na sua escolha, você pode fechar seu look com um salto ou mocassim.

Coloque em sua lista estas dicas de moda:

2 - Legging com sobretudo

Principalmente agora que os dias estão mais frios, um sobretudo é super bem-vindo. Com uma peça branca, preta ou bege, finalize o seu look com um salto agulha.

3 - Legging com camisa

Para esta dica em específico, você pode apostar tanto em uma camisa branca, jeans ou de couro. E, além da sua legging, um salto alto será o calçado ideal para arrasar na sua ida ao escritório.

