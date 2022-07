Moda: 3 looks com corset que estão super em alta e que te deixarão mais estilosa Foto - Pinterest

Os corsets estão em alta novamente e são ótimas alternativas quando objetivo é estar na moda e estilosa, sempre que feita as combinações adequadas na hora de pensar em como compor os seus looks, é claro.

Portanto, se você está buscando sugestões e dicas de como aplicar esta peça, confira a seguir uma lista com 3 opções diferentes e como complementar cada uma delas para brilhar em seu dia a dia. Os detalhes são compartilhados pelo portal Nueva Mujer.

1 - Corset de encaixe

Dando início à nossa listinha, esta é a dica que não pode faltar se o seu objetivo é parecer estilosa e sensual. Utilizando uma peça com mangas longas, você pode complementá-la com uma calça de couro preto com corte alto e um belo salto alto.

2 - Corset com decote em forma de coração

Não podíamos deixar esta alternativa de fora quando falamos em corset, não é mesmo? Seja com manga curta ou longa, esta é a dica que vai super bem com uma calça jeans, seja ela skinny ou mom, e um salto ou bota.

3 - Corset com decote reto

Para fechar nossa lista e arrasar no look, para este corset, é recomendado uma peça com alças grossas. Deixando você mais sexy e elegante, bastará fechar a sua composição com um mom jeans e uma bota ou salto.

