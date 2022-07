4 modelos de tênis clássicos que você já utilizou um dia e fazem sucesso até hoje

Se você não é uma pessoa muito ligada a moda, talvez não repare que, muitas das roupas e tênis que são utilizados hoje em dia, já foram sucesso há algum tempo atrás. Isso ocorre pois, de tempos em tempos, a moda se renova, porém sofre influência de ‘febres’ de outras épocas. Contudo, existem peças que aparecem para ficar, e é o caso dos tênis que você vai conferir a seguir. Desde que surgiram, eles não saem mais do pé de quem gosta de se vestir bem.

All Star

A marca surgiu há mais de uma década, mas se tornou popular, principalmente na prática de basquete, após o jogador Chuck Taylor adotar o calçado como seu preferido. Nos anos 90, foi adotado pelo movimento grunge, também sendo utilizado pelos roqueiros. Contudo, na virada do século, a Converse, responsável pelo All Star declarou falência e foi comprada pela Nike. Desde então o tênis possui diversos modelos, com modelos cano alto e cano baixo sendo utilizados por todas as idades e combinando com todos os looks.

LEIA TAMBÉM: Essas dicas de lavanderia vão fazer as suas roupas durarem muito mais

Adidas Superstar

Criado em 1969, também foi uma febre no basquete, e hoje em dia é uma febre na cultura sneaker. Mas antes disso, passou por várias ‘tribos’. Primeiro adotado pelas quadras de basquete, como citado. Em seguida, fez sucesso no meio da cultura hip-hop e nos dias atuais é utilizado como um sapato casual, com uma variedade de cores e combinando com qualquer roupa.

Nike Air Force

Talvez esse seja o queridinho do momento, mas essa fama já dura uns bons anos. Criado 40 anos atrás e com mais de duas mil versões lançadas, de acordo com o site especializado ‘Sneakerbr’, também surgiu no basquete. Contudo, seu sucesso não foi de imediato. Quando apareceu, o modelo era cano alto e possuía cinta ao redor do tornozelo e ajuste fino. No ano seguinte, a marca resolveu apostar em um modelo cano baixo voltado para o dia-a-dia. Chegou até a ser descontinuado, mas hoje em dia é sucesso entre todos os gêneros e idades.

New Balance 550

A marca foi fundada em 1906 e atualmente tem apostado em modelos com temáticas retrô e um deles é o 550. Lançado pela primeira vez em 1989, assim como os outros da lista, sua origem também está nas quadras de basquete. Mas hoje, saiu do esporte e ocupou as ruas, calçando quem curte modelos clássicos.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Moda: 3 looks com legging para ir ao trabalho de maneira moderna e elegante

⋅ Os looks de gravidez podem ser ainda mais divertidos e confortáveis

⋅ Você já utilizou alguma dessas marcas de roupas, mas elas sumiram das lojas e você nem notou!