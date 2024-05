VÍDEO: Homem é preso após ser flagrado beijando aluna à força dentro de escola técnica, em Goiás

Um homem, que vive em situação de rua, foi preso depois que entrou em uma escola técnica e beijou uma estudante de 17 anos à força, em Senador Canedo, em Goiás. Câmeras de segurança registraram quando ele fez a abordagem de forma agressiva, deixando a vítima visivelmente desconfortável (assista abaixo). A garota pediu ajuda à direção, que acionou a Guarda Civil Municipal (GCM). Os agentes detiveram o suspeito, que ainda portava uma faca.

ANÚNCIO

O caso aconteceu na tarde da última sexta-feira (24). Segundo a direção da escola, a garota foi abordada pelo suspeito nas proximidades de um dos banheiros, quando ela ficou assustada e seguiu para a recepção da instituição.

Lá, enquanto estava sentada com um colega, o agressor apareceu novamente e ficou conversando com ela. De repente, ele segurou a vítima pelo pescoço e a beijou à força. Na sequência, o homem saiu do local. A vítima relatou que não tinha nenhum tipo de relacionamento com o suspeito e nem ao menos o conhecia.

O homem usava um uniforme da instituição, mas não é aluno ou funcionário. A GCM foi avisada e passou a fazer rondas pelas imediações da escola, quando encontrou o suspeito e o levou até a delegacia. Com ele, foi apreendida uma faca.

O suspeito foi preso e autuado por importunação sexual. O nome dele não foi revelado, assim, não foi possível localizar sua defesa.

Já a adolescente vítima de violência passou por exame de corpo de delito e depois foi entregue aos cuidados dos pais. Ela deve receber apoio psicológico.