Lotofácil 3115: veja o resultado de hoje

O sorteio desta terça-feira da Lotofácil vai pagar a quem acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

Confira as dezenas sorteadas para a Lotofácil 3115 desta terça-feira:

01, 03, 04, 06, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25

Prêmio saiu em Altamira

Apenas um apostador conseguiu por as mãos no prêmio de ontem da Lotofácil, com uma aposta feita na cidade de Altamira, no Pará.

Além do felizardo, foram premiados:

172 apostas que acertaram 14 números, cada uma com R$ 1.725,66

7.049 apostas que acertaram 13 números, cada uma com R$ 30.

Quina promete pagar R$ 6 milhões

O prêmio da Quina está acumulado para o sorteio desta terça-feira e deve pagar ao apostador que acertar as cinco dezenas um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Veja os números sorteados para a Quina: