Você já utilizou alguma dessas marcas de roupas, mas elas sumiram das lojas e você nem notou!

Marcas de roupas costumam aparecer e sumir do mercado em um piscar de olhos. Contudo, algumas delas fizeram muito sucesso algumas décadas atrás e você provavelmente já teve alguma delas. Mas quando você reparou que elas já não existem mais ou estão bem mais fracas no mercado? Se isso nunca te ocorreu, confira a seguir marcas de roupas que sumiram e você não se deu conta.

Fido Dido

A marca fez sucesso nos Estados Unidos e em outros países no final dos anos oitenta, ganhando bastante força entre os jovens, inclusive no Brasil. Com o passar dos anos, ela foi perdendo espaço, contudo, ainda é fabricada, inclusive com distribuição em solo nacional, no sul do país.

Bad Boy

Outra marca que fez sucesso entre os jovens e veio dos Estados Unidos nos anos noventa é a Bad Boy. De início focada em esportes de ação e combate, se popularizou nas ruas nos anos seguintes. Porém, com o passar do tempo voltou às origens e voltou a ser dedicada aos esportes, especialmente o MMA, seguindo assim até os dias atuais.

Fubu

Considerada o ‘street wear’ da década de noventa, cresceu muito rápido nos subúrbios dos Estados Unidos e passou a ser exportada para diversos países, inclusive para o Brasil. Depois da subida, veio a queda, e a marca foi perdendo espaço em todo o mundo. Porém, ela existe até hoje.

Side Play

Fez enorme sucesso, com 50 lojas espalhadas pelo Brasil. Sua fama se deu pelos personagens da Warner Bros utilizados nas estampas da camiseta, algo inédito para a época. Diferente das marcas anteriores, a Side Play teve um fim trágico. No ano de 2000 ela passou a sofrer quedas de vendas e três anos depois perdeu o direito de utilizar os personagens, entrando em falência logo em seguida.

