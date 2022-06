Essas grandes marcas SUMIRAM e você nem percebeu

Se você cresceu na década de 1990, provavelmente se lembra das diversas propagandas de marcas gigantes que existiam no mercado, das mais diversas áreas. Com o passar dos ans, muitas delas cresceram, outras se transformaram e outras ainda simplesmente sumiram. E é sobre esse terceiro grupo que você vai saber mais a seguir, com uma lista elaborada pelo canal ‘Nerd Show’, com marcas grandes que faliram e você não percebeu.

Mappin

Mappin era uma loja de São Paulo que vendia de tudo um pouco. Ela chegou no Brasil em 1913, após os irmãos Mappin, proprietários da marca, obterem sucesso em outros países, como Londres. A loja foi constituida para ser da ‘alta sociedade’, sendo a primeira loja a colocar produtos em vitrines. Outra inovação surgiu na crise econômica de 1929, quando a loja resolveu colocar os preços nos produtos, algo jamais visto antes.

Após a concorrência chegar forte no Brasil, os irmãos venderam a loja e o novo dono começou a vender produtos brasileiros além dos importados. Nas mãos do novo empresário, a loja se popularizou entre as pessoas com menor renda, principalmente após a Mappin começar a utilizar o carnê como pagamento.

Após parcerias e compras de outras lojas que não deram muito certo, a loja fechou, em 1999. Contudo, a marca Mappin ainda existe e inclusive vende produtos online.

Cica

Fazendo um enorme sucesso nos quadrinhos, a Turma da Mônica resolveu ‘atacar’ também nos supermercados. Os produtos com a marca eram diversos, desde biscoitos até xampus. A responsável por esse sucesso foi a Cica. A empresa foi a primeira a utilizar as figuras em seus produtos e o seu produto mais famoso foi o extrato de tomate ‘do elefante’, que utilizava o personagem ‘Jotalhão’ nas embalagens. A Cica voi vendida após seus donos acumular problemas com outras empresas do grupo, desaparecendo aos poucos. Contudo, o elefante ainda se encontra nas prateleiras, hoje por outra empresa.

Texaco

Dentre as diversas marcas de postos de gasolina, a Texaco foi uma delas. Seu maior sucesso foi na década de 90, contudo a marca foi desaparecendo, com os postos se transformando no posto Ipiranga, outra forte rede desse nicho.

