Brinquedos dos anos 90 que as crianças de hoje em dia odiariam!

O avanço da tecnologia trouxe muitas diferenças entre as gerações de antigamente e as de hoje em dia. Uma das mudanças mais perceptíveis está na interação social e também nas brincadeiras das crianças, onde muitos brinquedos e atividades realizadas ao ar livre foram substituídas por celulares e tablets.

Caso alguma criança nascida nos últimos anos dê de cara com objetos e brinquedos das décadas passadas, é capaz dela estranhar e pensando nisso, o canal do Youtube ‘Nerd Show’ elaborou uma lista com brinquedos dos anos 90 que as crianças de hoje odiariam! Veja a seguir.

Monóculo

Conhecido como monóculo, o objeto não era literalmente o brinquedo, mas levava diversão para muitas pessoas. Era utilizado para colocar fotos pequenas e vê-las em tamanho maior.

Mini game

Esse brinquedo foi um clássico da década de 90 e perpetuou até os anos 2000. Também chamado de Brick Game, possuía diversos jogos em pixels, como os famosos tetris e ‘jogo da cobrinha’.

Mini Pinball

Esse brinquedo não tem muito segredo. Como o nome diz, ele imita um pinball, só que em uma versão bem menor.

Walk Talk

Antes dos celulares, o walk talk era um objeto que muitas pessoas gostariam de ter, não apenas as crianças. Ele não era tão popular em virtude do preço, mas era o sonho de consumo de muitos pequenos.

