6 coisas que fazem 20 anos em 2022

O título parece até mesmo um trava-línguas, porém ele é mais simples do que você imagina. Se você é do tipo de pessoa saudosista, com certeza já soltou aquela frase clássica “bom era na minha época”, se referindo às coisas que existiam alguns anos atrás e não existem mais, ou até mesmo existem, mas na sua visão, não são tão boas quanto antigamente.

É comum pensar também que o tempo está passando mais rápido de mais, com outra frase clássica sendo dita: “parece que foi ontem”. Se você quer matar a saudade das coisas antigas ou perceber o quanto que você está ficando velho, confira a lista a seguir retirada do canal do Youtube ‘Nerd Show’, com coisas que fazem 20 anos neste ano de 2022.

Naruto

O anime, ou desenho japonês, como as pessoas costumam dizer, mesmo que de forma errada, faz um enorme sucesso no Brasil até os dias atuais. Muitos adultos cresceram assistindo a saga do garoto que queria se tornar um ninja, com a saga iniciando em 2002 no Japão e chegando no Brasil cinco anos depois.

Três Espiãs Demais!

Outro desenho que fez enorme sucesso e completa 20 anos agora é o Três Espiãs Demais!, que como o próprio nome diz, conta a história de três adolescentes que eram chamadas para missões de espionagem e ainda precisavam ser ‘demais’ durante elas. O desenho teve no total 6 temporadas e 156 episódios, com uma nova temporada sendo confirmada recentemente.

Trem da Alegria

Não é de hoje (e nem de ontem) que aparecem diversos grupos musicais infantis e fazem um enorme sucesso. O Trem da Alegria original, por exemplo, surgiu na década de 80, e teve uma nova versão em 2002, contudo a nova formação não fez tanto sucesso e encerrou três anos depois.

Cláudia Leitte

Ainda falando sobre música, Cláudia Leite completa em 2022 vinte anos de carreira. Para comemorar, a cantora lançou a música ‘De Passagem’.

Tribunal Penal Internacional

Além do entretenimento e da parte divertida, as coisas sérias também completam aniversário. em 1 de julho de 2002 foi inaugurado o Tribunal Penal Internacional, com o intuito de julgar crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A ideia surgiu logo após a segunda guerra mundial (1945), mas serviu apenas como algo temporário, para julgar os nazistas. O modelo permanente foi votado em 1998, iniciando as atividades quatro anos depois.

Código Civil Brasileiro de 2002

a nova versão do Código Civil Brasileiro também completa 20 anos. Sancionado em 16 de janeiro de 2002, esse modelo conhecido como ‘O Novo Código Civil’ substitui o de 1916, trazendo mais igualdade para as pessoas e autonomia comerciais e patrimoniais.

