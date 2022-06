Produtos que fizeram sucesso antigamente, mas faliram rápido

Na mesma velocidade que um produto pode surgir no mercado, ele também pode sumir. E isso pode acontecer com qualquer marca, de qualquer segmento, seja alimentício ou de roupas, por exemplo. Mas será que tem algum motivo específico para isso ocorrer? As causas podem ser diversas, desde a qualidade ou até mesmo a concorrência. Se você ficou curioso para saber mais sobre alguns desses produtos, confira a seguir a lista retirada do ‘Canal 90′ com 4 produtos que faliram rapidamente.

Biscoito Ringo

Aproveitando o enorme sucesso do parque Beto Carrero World, a Bauducco lançou no início dos anos 90 o biscoito Ringo. O diferencial da marca era que ele vinha em uma caixa, o que foi imitado por outras marcas posteriormente.

O marketing foi forte, contudo, a chegada de novos biscoitos no mercado em 1995, com preços mais em conta, fez com que Ringo perdesse espaço e fosse descontinuado.

Bebida Supligen

Nescau ou Toddy? No meio da disputa entre essas marcas, surgiu nos anos 90 o Supligen, com o diferencial que, ao invés de leite, era preparado com água. Contudo, a bebida durou pouco no mercado, já que os seu ingredientes deixavam o valor do Supligen mais alto, sendo descontinuada no país rapidamente.

Sandália Samoa

A marca apareceu para concorrer com as gigantes do mundo das sandálias Rider e Havaianas, no final dos anos 80. Investiram forte em comerciais com famosos e aproveitaram a temática das Olímpiadas de 88, com o diferencial de ser um calçado leve. Mesmo assim foi perdendo espaço na metade dos anos 90 para os concorrentes.

Segundo o apresentador do Canal 90, a marca tentou voltar ao mercado recentemente, mas não obteve sucesso.

Spaghetti Squash

Após fazer viagens ao exterior, o empresário Manuel Dantas trouxe para o Brasil o ‘diferentão’ Spaghetti Squash, ou como era conhecido popularmente, ‘melão macarrão’. Ele saiu pela empresa Frunorte, sendo pauta de reportagens na televisão por ser uma grande novidade no país. Mesmo com enormes número de vendas durante os primeiros meses, o produto não foi para a frente, sendo extinto rapidamente. A empresa responsável pelo macarrão vegetal acabou encerrando as atividades em 2003.

