Esses são os 6 recordes mais estranhos do mundo Imagem: Pexels

O Guinness World Records, conhecido no Brasil como ‘o livro dos recordes’, é revisado anualmente como os recordes mais impactantes já realizados. Entre os diversos feitos, existem alguns vistos mais bizarros do que os outros. Confira a seguir quais são os 6 recordes mais estranhos que já foram vistos no Guinness.

Maior coleção de estercos fossilizados

Em 2017, George Frandsen entrou para o livro dos recordes por possuir a maior coleção de esterco fossilizado do mundo. Também conhecidos como coprólitos, são no total 1.277 peças que pertencem a animais raros ou em extinção.

Maior rotação dos pés

Maxwell Dia é um adolescente do Reino Unido que tem a ‘habilidade’ de rotacionar os dois pés em até 157 graus.

Os cílios mais longos do mundo

No Guinness Book de 2018 a chinesa Jianxia bateu o recorde de cílios mais longos do mundo. Os cílios da chinesa medem 12,4 centímetros de comprimento.

Unhas mais compridas

Também em 2018, Ayanna Williams, de 60 anos foi eleita mulher com as unhas mais compridas nas duas mãos.

Maior coleção de itens de hambúrgueres

Esse é um recorde muito específico. Harry Sperl, conhecido como ‘Hamburguer Harry’. entrou para o livro por possuir a maior coleção de objetos relacionados a hambúrgueres, com 3.724 artigos.

Casal de idosos mais tatuados do mundo

Um casal de idosos de Melbourne, na Flórida, Estados Unidos, entrou para o Guinness Book como o casal de idosos mais tatuados do mundo. Charles Helmke tem 93,75% do corpo coberto de tatuagens enquanto Charlotte Guttenberg possui 91,5%.

