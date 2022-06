5 dicas simples para você não roncar NUNCA MAIS

Seja pelo fato de você ou algum conhecido roncar demais, ao menos uma vez na vida o barulho chato já foi assunto de suas conversas. O ronco é uma resposta natural do corpo, mas pode incomodar e muito outras pessoas, principal àquelas que possuem o sono leve. Porém, mesmo o ronco sendo algo até mesmo comum, não é saudável, pois ele pode ser o sinal de que você não está respirando direito à noite.

Por isso, veja 5 dicas simples para você evitar o ronco durante o sono, de acordo com o site Megacurioso.

1. Dormir de lado

O principal erro das pessoas que roncam é dormir com a barriga para cima ou para baixo. Essas posições facilitam o ronco pois o espaço entre a língua e a parte de trás da garganta fica contraído.

Por isso, o ideal é que você busque dormir de lado. Além de ser mais saudável para sua coluna, isso vai evitar o barulho sem a necessidade de tratamentos especiais.

2. Reduza o álcool

Você já percebeu que, quando bebem, as pessoas ou você mesmo costuma roncar mais? Isso ocorre pois a bebida alcoólica costuma relaxar os músculos da língua mais do que o normal, fazendo com que, até mesmo quem nunca roncou, se torne alguém barulhento.

Para evitar isso, obviamente, só maneirando na bebida, principalmente antes de dormir.

3. Protetor bucal

O protetor bucal é utilizado principalmente nos esportes de contato, como lutas e futebol americano, mas também pode ser muito útil para manter as passagens de ar limpas enquanto você dorme.

O mais recomendado é conversar com o seu dentista para que seja feito um molde personalizado que caiba perfeitamente na sua boca e não o machuque.

4. Travesseiros limpos

O ambiente que você dorme também pode influenciar sua respiração durante o sono, principalmente para quem é alérgico. Por isso o ideal é deixar o ambiente limpo, com foco na cama e nos travesseiros.

5. Tira nasal

Uma última cartada são as tiras nasais, que não são invasivas e podem ser muito eficazes. Coloque a fita sobre o nariz para que as vias nasais sejam dilatadas.

