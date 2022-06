Você sente mais vontade de ir ao banheiro no frio? Esse é o principal motivo

O inverno ainda não chegou mas já é possível sentir um pouco de como será a estação mais fria do ano em 2022. Em dias com as temperaturas mais baixas, é possível de notar algumas mudanças, com as pessoas ficando mais resfriadas e gripadas sendo a principal delas. Outra coisa comum de notar é que, aparentemente, os seres humanos sentem mais vontade de urinar nessa época. Mas será que isso é apenas percepção ou realmente acontece?

De acordo com o site Meganotícias (texto em espanhol), essa mudança no organismo realmente ocorre, sendo um sinal de respostas a diversos fatores. Primeiro, a dieta costuma ser alterada e algumas pessoas até costumam ganhar mais peso e beber menos água. Em virtude dessa alteração, a possibilidade de desenvolver um cálculo renal aumenta. Por isso, é importante que seja consumido bastante liquido para que o funcionamento dos rins não seja comprometido.

Por que a vontade de fazer xixi aumenta no frio?

Outra característica mais comum no inverno, mas que já possível de ser notada no fim do outono, é que essas estações deixam as pessoas menos ativas no geral, logo a perda de fluídos através do suor é menor. Sendo assim a única maneira do corpo renovar esse líquido é através da urina. Em contrapartida, se expor ao frio causa mais vontade de ir ao banheiro pois é uma resposta natural do corpo às temperaturas baixas, evitando que os órgãos internos percam a temperatura.

“Em particular, o sangue chega aos rins em maior volume e com maior pressão. Isso aumenta a quantidade que os rins precisam filtrar. Consequentemente, a taxa de excreção de urina aumenta”, explicaram os professores Christian Moro e Charlotte Phelps da Bond University ao The Conversation.

