5 pessoas que viraram ‘meme’ mas já faleceram

Uma das coisas que mais fazem sucesso na internet são os memes. A palavra vem do termo grego que significa imitação e hoje se tornou algo muito mais abrangente do que quando surgiu, se referindo aos fenômenos virais que ocorrem na rede, sejam imagens engraçadas, texto ou até pessoas.

Alguns memes se tornam ‘atemporais’, sendo lembrados e compartilhados por muitos e muitos anos, contudo a maioria, da mesma forma que surgem, costumam sumir rapidamente. O que você provavelmente não sabe é que muitas pessoas que se tornaram memes já faleceram, e pelo fato da sua imagem ainda circular na internet apenas de forma engraçada, a informação da morte passa despercebida.

Pensando nisso, o ‘Canal 90′, do Youtube, montou uma lista com os memes famosos que já morreram. Veja a seguir:

“Esse programa tá uma p****”

Em 2013, durante o programa ‘Esporte Cidade’, da TV Cidade, o comentarista José Carlos Lippi perdeu a paciência e soltou a frase “esse programa está uma p****” e rapidamente o vídeo se espalhou pela internet. Infelizmente José faleceu em 2020, após infartar.

“Cria vergonha, vai trabalhar”

Outro meme rápido, de apenas ALGUNS segundos e que saiu da televisão para a internet foi do repórter e radialista Aderaldo Reis. Aderaldo faleceu aos 63 anos por complicações causadas pela covid.

“Tapa na pantera”

Esse foi um dos primeiros memes que foi parar no Youtube. Surgido em 2006, o vídeo apresenta uma senhora que solta alguns termos e frases icônicas como “tapa na pantera”, “eu fumo há trinta anos, todos os dias, e não estou viciada” ou “o que faz mal é o papelzinho”. Muitas pessoas só viram algumas partes do vídeo completo e acham que o vídeo é real, de alguma entrevista com uma pessoa comum, porém tudo não passa de uma personagem de Maria Alice Vergueiro. A atriz faleceu aos 85 anos, após contrair pneumonia, em 2020.

“UAU”

Esse é outro meme da velha guarda. Apenas três letras que podem significar muitas coisas. Eddy Wally era um ator e cantor belga, que faleceu em 2016 aos 83, após um derrame.

“Ok, ok, houve um equívoco”

‘Jotinha’ não ficou famoso apenas por uma frase, mas por uma série de vídeos que fazem sucesso até hoje. Um dos mais famosos é o que ele diz “Ok, ok”, houve um equívoco”, mas não era apenas isso. José Luiz Almeida participou de vários programas e era conhecido por comentar tudo de maneira engraçada. Ele faleceu aos 52 anos após se infectar com o coronavírus.

