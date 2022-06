Esses foram os tênis mais famosos dos anos 90

Para as pessoas mais saudosistas, as décadas de 80 e 90 foram das melhores. Diversos itens que são lembrados até hoje foram lançados nessa época, como brinquedos, roupas e calçados. Esse último foi um dos itens mais marcantes, e justamente por isso o ‘Canal 90′ elaborou um vídeo com os tênis mais ‘absurdos’ dos anos 80 e 90.

Conga

A empresa ‘Alpargatas’ é responsável pela criação do Conga, feito de lona e sola emborrachada. Seu sucesso se deu pelo fato de ser um tênis barato e que durava muito, sendo popular no Brasil durante décadas, sendo utilizado até como uniforme escolar. O tênis saiu de fabricação nos anos 90, após queda de vendas com as chegadas de concorrentes.

Bamba

Da mesma empresa que fabricava o Conga, surgiu o Bamba, porém esse mais velho, surgindo nos anos 60. Também eram feitos de lona e borracha, mas o modelo chamava mais a atenção, pois era uma versão mais barata do All Star, febre em outros países. Suas vendas também acabaram caindo nos anos 90, sumindo das lojas do país.

Kichute

Esse calçado era uma mistura de tênis com chuteira, o que provavelmente tornou o Kichute o mais famoso da lista. Outros pontos fortes eram o material resistente e o preço, assim como os tênis citados anteriormente.

Topper

Esse era um calçado ‘exclusivo’ para a pratica esportiva, principalmente o futsal, mas era utilizado normalmente em outras atividades. Sua maior rival era a ‘Penalty’, que também fez sucesso na época.

Rainha

Para fechar a lista dos tênis esportivos, outra marca muito forte era o Rainha, também utilizado nas aulas de educação física por causa do seu preço.

