Essas marcas de roupas faliram e você provavelmente não sabia

Existem marcas de roupas tão famosas que só de citar o nome você lembra exatamente do símbolo ou de alguma peça que existe no seu guarda-roupa. Porém, algumas delas não conseguem se manter no mercado e acabam entrando em processo de falência, muitas vezes parando de existir ou sendo compradas por outras maiores.

A seguir você confere algumas marcas de roupas antigas que fá faliram e você provavelmente não sabia, de acordo com o ‘Canal 90′.

Pakalolo

Com o slogan ‘de bem com a vida’, a marca de 1987 explodiu nos anos noventa após ter o direito de licenciamento de vários personagens da Disney. O auge da empresa foi conseguir abrir uma loja por semana no país. Na época, possuir algum item com a logo da marca era sinônimo de ser alguém ‘descolado’.

Com o passar do tempo, o próprio comportamento social e a moda foi se alterando, logo a marca perdeu o prestígio entre os jovens e crianças. A loja entrou com pedido de falência em 1995, encerrando suas atividades dois anos depois. Nos anos 2000 outra marca chegou a adquirir a franquia, porém o retorno não deu muito certo.

Side Play

Outra marca tão famosa quanto a anterior, essa rede foi inaugurada no Brasil em 1993, chegando a 50 lojas em todo o Brasil e ficando famosa também pelos personagens licenciados da Warner Bros e pelas camisetas virem em uma lata personalizada.

No começo dos anos 2000 a marca começou a enfrentar quedas em suas vendas e as lojas começaram a fechar. Em 2003 parou de vender produtos licenciados com os personagens, entrando em falência anos depois.

Fubu

Com o nome significando ‘For Us, By Us’, ou ‘Para nós, por nós’, essa era uma marcada com um nicho específico. Teve início com quatro amigos produzindo chapéus em um ‘subúrbio’ dos Estados Unidos, em 1992. Três anos depois, a marca já havia crescido, produzindo também calças, blusas e camisetas focadas no público do hip-hop, cultura clássica do país. Foi exportada para vários e se tornou sucesso em todos eles, inclusive no Brasil.

A marca não faliu, porém perdeu muito prestígio desde aquela época, com as roupas praticamente sumindo das lojas no Brasil.

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅