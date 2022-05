‘Acorda, Pedrinho!’ Afinal, quem é Pedro citado na música que está fazendo sucesso no TikTok?

‘Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato!’ Se você leu no ritmo, é porque provavelmente já está viciado na música da banda Jovem Dionisio que está ‘bombando’ no TikTok. Mas afinal, quem é esse Pedrinho? Que campeonato é esse? Por qual motivo ele precisa acordar? E ainda mais, por que a banda tem esse nome? São muitos questionamentos a serem respondidos, então vamos por partes.

Jovem Dionisio é uma banda da cidade de Curitiba (PR) composta pelos jovens Bernardo Pasquali, Rafael Duna, Gabriel Mendes, Bernardo Hey e Gustavo Karam. Agora você deve estar se perguntando: cadê o Dionisio na banda? De acordo com a comunicadora e tiktoker especializada em cultura pop, Renata Moniz, o nome é uma homenagem ao bar ‘Dionisio’, localizado na cidade natal dos meninos da banda e que eles frequentavam bastante. E agora? Quem é o Pedrinho que é tanto citado na música?

Pedrinho é um dos frequentadores assíduos desse bar, e como explicado pela banda, ele está sempre cochilando por lá. Já o campeonato que o Pedrinho precisa participar é uma competição de sinuca que acontece no mesmo bar. Ou seja, a música é uma homenagem à cultura de boteco e seus personagens. Toda essa história é possível de ser observada no videoclipe lançado pela banda, que recentemente lançou um álbum com o mesmo nome. A música está entre as 50 mais ouvidas do Brasil no Spotify.

Jovem Dionisio estourou durante a pandemia com a música chamada ‘Ponto de Exclamação’ é uma das atrações do festival ‘Primavera Sound’, que acontece em São Paulo, capital, no final do ano.

