Engolir chiclete faz mal?

Uma curiosidade comum que se tem desde criança é se engolir chiclete realmente faz mal. A história popular inclusive diz que, engolir não somente faz mal, mas que ele fica por sete anos alojado no estômago, entupindo a sua entrada ou grudados na parede do intestino. Mas será que isso é realmente verdade?

Toda essa história parece muito assustadora e perigosa, porém, de acordo com o site do Hospital Sírio-Libanês, não existe gosma de mascar ou qualquer outro alimento que consiga ficar tanto tempo dentro do corpo humano. Um prato de arroz e feijão, por exemplo, fica em torno de 2 a 3 horas, até ser digerido e ir para o intestino grosso.

Então eu posso engolir?

Engolir um chiclete acidentalmente não faz mal, pois em virtude do tamanho, sua flexibilidade e maciez, ele será facilmente eliminado pelo organismo posteriormente. Porém, em distúrbios onde as crianças engolem frequentemente e excesivamente a goma, o hábito pode levar sim a uma obstrução intestinal em decorrência da quantidade de massa que se forma e não consegue ir embora junto com as fezes.

Também não faz bem

Mesmo parecendo inofensivo ao estômago, caso você se cuide, o chiclete pode se torar vilão de outras maneiras. O ato de mastigar induz o estômago a se preparar para a digestão de um possível alimento que está na boca e para isso utiliza enzimas salivares e suco gástrico. A fabricação excessiva desses elementos pode causar a gastrite, por exemplo.

Uma outra curiosidade é que a mastigação de chiclete também pode gerar gases, já que é engolido uma quantidade maior de ar no processo. Os adoçantes artificiais que compõem o produto também contribuem para isso.

